Un palermitano è morto in un incidente stradale sulla Gela Licata una delle statale dove si verificano più incidenti in Sicilia.

Il bilancio è ancora gravissimo: un morto e due feriti, in gravi condizioni. Lo scontro poco prima delle sei, su un tratto della Gela-Licata, nei pressi di Piana Marina.

Un furgone, con tre persone a bordo, si è ribaltato finendo nell’area di servizio attigua. Anche un camion è stato coinvolto. I tre sono stati trasferiti all’ospedale di Gela ma per Francesco Messina, palermitano, 59 anni, non c’è stato nulla da fare.

Anziano investito a Messina

Ennesimo tragico incidente a Messina. Un uomo di 69 anni, Letterio Verboso, è stato investito da uno scooter, lungo la via Consolare Pompea, nella zona di Sant’Agata, poco prima del bivio per Fiumara Guardia. Il sessantanovenne stava attraversando la strada quando è arrivato il mezzo condotto da un giovane. L’impatto è stato violentissimo.

Dopo le prime cure prestate da un medico che si trovava in zona, è intervenuta l’ambulanza del 118, che ha trasportato l’uomo al Pronto soccorso dell’ospedale Papardo, in codice rosso. Si sono rivelati vani i tentativi di salvarlo, viste le condizioni disperate nelle quali è arrivato in ospedale. In serata è stato comunicato il decesso.

L’incidente, avvenuto nel pomeriggio, ha causato lunghe code sulla litoranea, visto anche l’alto traffico domenicale. Sul luogo si è recata la Polizia municipale per i rilievi del caso.

Un 21enne è indagato per omicidio stradale. Il giovane, ferito lievemente, è stato sottoposto ad accertamenti, compresi test tossicologici e alcolemici. Lo scooter, un Honda SH 150, è stato sequestrato. Le indagini sono in corso a cura della sezione infortunistica della Polizia municipale per chiarire la dinamica e le responsabilità.

Giovane morto investito mentre andava in bici

Un impatto violento, che non ha lasciato scampo ad un giovane travolto e ucciso mentre andava in bici a Falerna. Il ragazzo, che da una prima ricostruzione risulterebbe essere un immigrato del Bangladesh, transitava sulla statale 18 quando è stato investito. Inutili i soccorsi del 118 che, giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sulla dinamica del sinistro, che ha causato lunghe code di auto rimaste incolonnate in strada in attesa che le forze dell’ordine svolgessero i rilievi, indagano i carabinieri.