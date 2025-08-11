Due giovani vittime sulle strade siciliane. Il bilancio del fine settimana è terribile. Un quindicenne di Favara, in provincia di Agrigento, è morto dopo avere perso il controllo dello scooter ed essere finito con violenza sull’asfalto. L’incidente è avvenuto nella strada che collega lo stadio comunale del paese con il liceo Martin Luther King.

Samuele Messina era in sella al suo Piaggio Nrg che, prima di finire sul selciato, ha urtato contro un marciapiede o un palo dell’illuminazione. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio in condizioni disperate e i medici non hanno potuto fare nulla.

L’incidente, come si legge, è avvenuto in via Cicero De Francisca, la strada che collega lo stadio comunale con il liceo King. Samuele Messina era alla guida di un Piaggio Ngr. Non è chiaro cosa gli abbia fatto perdere il controllo. Di certo, una volta finito sul selciato, il mezzo è scivolato via per una cinquantina di metri. Da verificare se il ragazzino abbia sbattuto la testa contro il cordolo del marciapiede o un palo dell’illuminazione pubblica.

Una bimba di due anni è, invece, morta in un incidente stradale, che ha coinvolto due auto, avvenuto sulla statale 514 «di Chiaramonte» a Licodia Eubea. Da accertare la dinamica. Nella zona il traffico è rimasto bloccato. I genitori versano in gravi condizioni. Lo scontro è stato tra un’auto, dove a bordo si trovava la famigliola originaria di Ragusa, e un minivan.

La bambina di due anni è morta mentre i genitori sono in gravi condizioni. Lo scontro frontale si è registrato tra l’auto su cui viaggiava la famiglia originaria di Comiso ed un minivan, sulla statale 514 Ragusa-Catania in territorio di Licodia Eubea, nei pressi dell’uscita Grammichele-Caltagirone.

Feriti in modo non grave i tre occupanti del minivan. I genitori della bimba sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e ricoverati negli ospedali di Caltagirone e di Catania. Sul posto per accertare la dinamica gli agenti della Polstrada di Ragusa. Sul posto anche il medico legale per accertare la morte delle piccola, avvenuta subito dopo l’incidente, nonostante i tentativi di rianimarla operati dai sanitari. Nella zona il traffico è rimasto bloccato per alcune ore per permettere i rilievi.