Rita Gaetana Pillitteri di 88 anni aveva la febbre alta, i sanitari del 118 a causa del forte incendio nella zona di San Martino delle Scale non sono riusciti ad arrivare. La donna è morta.

“Non abbiamo mai visto nulla di simile a San Martino delle Scale – racconta un residente – eravamo accerchiati dal fuoco da Bellolampo e da Palermo. Non potevamo andare da nessuna parte. Abbiamo trascorso la notte in piazza. Siamo rimasti lì tutta la notte. Scene terribili”.

Il bilancio

Sono state 1500 le persone sfollate, 400 abitazioni evacuate e 20 le abitazioni danneggiate dalle fiamme in questa lunga notte di incendi che proseguirà anche oggi visto che si prevedono temperature molto elevate. E’ questo il bilancio di una lunga giornata di incendi che ha visto impiegati centinaia di vigili del fuoco, forestali, la protezione civile, carabinieri e polizia.

L’elenco dei comuni interessati da vasti incendi oltre il capoluogo siciliano è lunghissimo. Si va da Partinico a Cinisi a Terrasini, Borgetto, ma anche Monreale, Cefalù. Le zone più colpite. A Partinico sono state evacuate altre 70 famiglie e 20 pazienti della comunità psichiatrica Cristo Pantocratore e 25 boy scout dall’area di ristoro Monte Gradara. Nel corso dell’evacuazione una persona è rimasta ferita.

Continui black out a Palermo

Numerosi black out a Palermo a causa delle alte temperature. Da ieri alle 14.30 diverse famiglie in via Agrigento non hanno la corrente, così anche nella zona di via Messina Marine. Qui il distacco del energia è avvenuto ieri sera attorno alle 20. La corrente non è ancora arrivata. “Abbiamo chiamato l’Enel – raccontano i residenti – ma non ci danno alcuna spiegazione. Da ieri non abbiamo acqua. Una situazione incredibile. Abbiamo saputo che ci sono stati continui guasti ma non abbiamo notizia su quando tornerà la corrente”.