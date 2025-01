Disagi e polemiche alla delegazione comunale di via Fileti a Palermo, dove nella mattina del 16 gennaio decine di cittadini si sono trovati di fronte a un ufficio chiuso e a servizi sospesi. Gli appuntamenti per il rilascio della carta d’identità, fissati da mesi tramite il portale telematico, sono stati annullati senza alcun preavviso a causa di un’infiltrazione che ha reso inagibile la struttura.

Personale cortese, ma impotente

Il personale presente ha mostrato disponibilità e cortesia, cercando in tutti i modi di gestire la situazione, ma si è rivelato impotente davanti a problemi strutturali e tecnici insormontabili. “Stiamo cercando di smistare gli utenti verso altre delegazioni, come quella di viale Lazio, ma non possiamo fare di più,” hanno spiegato agli utenti in coda. Tuttavia, anche negli altri uffici comunali la situazione non è migliorata: lunghe code e blocchi causati dalla mancanza di connessione hanno reso impossibile completare le procedure.

Un sacrificio inutile per i cittadini

La mancanza di preavviso ha generato grande frustrazione tra gli utenti, molti dei quali si erano organizzati con notevoli sacrifici per rispettare l’appuntamento. Alcuni avevano preso giorni di ferie dal lavoro, altri avevano fatto saltare la scuola ai figli, pianificando tutto nei minimi dettagli. “Abbiamo aspettato settimane per questo appuntamento, ci siamo organizzati per non mancarlo e alla fine scopriamo che è tutto bloccato. Nessuno ci ha avvisati,” lamenta un cittadino esasperato.

Gestione telematica inefficiente

Le prenotazioni per il rilascio della carta d’identità sono ormai interamente gestite attraverso piattaforme telematiche, ma il sistema, anziché semplificare, sembra amplificare i disagi. “Se esiste un sistema di prenotazione online, perché non può essere utilizzato per avvisare i cittadini in caso di problemi? Una semplice email o un SMS avrebbero evitato tutto questo caos,” sottolinea una madre in attesa.

Appuntamenti da rifare, sperando che funzioni

Il vero problema è che gli appuntamenti non vengono riprogrammati automaticamente. I cittadini devono ricominciare da capo: prenotazione telematica, identificazione tramite SPID e nuova attesa, nella speranza che al prossimo tentativo non ci siano altri intoppi. “Non solo perdiamo tempo e denaro, ma non abbiamo alcuna garanzia che la situazione venga risolta. È umiliante,” aggiunge un altro utente.

Un problema sistemico

Questa vicenda mette in luce non solo le difficoltà tecniche e strutturali, ma anche una gestione dei servizi che spesso ignora le esigenze e il rispetto per i cittadini. La totale assenza di comunicazioni preventive dimostra come il sistema attuale tratti gli utenti come semplici numeri, senza tener conto del loro tempo, dei sacrifici e delle loro necessità.

La disponibilità del personale comunale non basta a colmare le lacune di un sistema inefficiente, che continua a scaricare sui cittadini il peso di disservizi prevedibili e gestibili con un minimo di organizzazione. Questo episodio evidenzia l’urgenza di interventi strutturali, sia sul fronte tecnologico che organizzativo, per garantire ai palermitani servizi degni di una città moderna e rispettosa dei diritti dei suoi abitanti.

Luogo: Delegazione Comunale di Via Fileti, PALERMO

