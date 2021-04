Progetto entro due mesi

A Palermo assegnata gara raddoppio ponte Corleone

Il contratto prevede 60 giorni per la consegna della progettazione

A Breve il progetto per la realizzazione dei lavori del Ponte Oreto

Si sblocca, dopo settimane di critiche e polemiche della politica ma soprattutto dei cittadini esasperati, la querelle relativa al ponte Corleone, lunga via Regione Siciliana a Palermo.

Assegnata la gara

E’ stata assegnata la gara per i servizi di progettazione e ingegneria relativa al raddoppio del ponte Corleone. Ad aggiudicarsela, rende noto il Comune di Palermo, è stato il raggruppamento temporaneo che coinvolge la Rtp Technital quale mandataria e Rgm Srl e Rpa Srl quali mandanti incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva e della direzione dei lavori e dell’assistenza al collaudo, per un importo poco superiore al 591 mila euro, di cui 304 mila per la progettazione.

Il contratto prevede 60 giorni per la consegna della progettazione. “Dopo la firma del protocollo d’intesa tra Comune, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia e Calabria e Anas, per interventi urgenti sui ponti e per la circonvallazione – dichiara l’assessora alla Rigenerazione Urbana, Maria Prestigiacomo – un ulteriore passo a conferma dell’impegno della Amministrazione comunale per la realizzazione di questa fondamentale infrastruttura per la viabilità cittadina”. Intanto, a breve l’Amministrazione comunale consegnerà al Provveditorato interregionale delle opere pubbliche e all’Anas la progettazione e la realizzazione dei lavori del Ponte Oreto.