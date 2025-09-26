Si è insediata oggi a Palermo la prima donna originaria dello Sri Lanka ad avere superato il concorso in magistratura in Italia: ha giurato e da domani (26 settembre) inizierà il periodo di formazione come magistrato ordinario in tirocinio (Mot), quello che un tempo era l’uditore giudiziario.

Nata e residente in Sicilia, Blankani Wila Fernando Warnakulasuriya, 29 anni, grazie al decreto della scorsa estate che intende rafforzare gli organici delle corti d’appello, prenderà servizio in tribunale. Nel corso della cerimonia hanno giurato, come lei, sulla Costituzione, anche altri dodici neo-colleghi.

Nell’aula magna della Corte tutti gli occhi erano puntati su di lei, Blankani, in una cerimonia breve e sentita, presenti i familiari con esponenti della comunità dello Sri Lanka, il procuratore della Repubblica, Maurizio de Lucia e il presidente del Tribunale, Piergiorgio Morosini. Emozionati i genitori, che si erano trasferiti in Sicilia prima che la ragazza nascesse. “Questa situazione – ha detto Morosini – dimostra come l’integrazione funzioni e arricchisca anche ruoli delicati come quelli della magistratura”.