La comunità prega per lei

Un’insegnante di 46 anni Cinzia Pennino si trova ricoverata in rianimazione nel reparto del Policlinico di Palermo in gravissime condizioni.

La docente sette giorni fa aveva fatto il vaccino, come confermano amici e colleghi. La situazione è precipitata in pochi giorni.

Adesso si trova in ospedale. Tanti hanno iniziato a pregare per la sua salute e per chiedere che l’insegnante si riprenda.

All’istituto Salesiano Don Bosco Ranchibile si sono stretti in preghiera per Cinzia. “In questo momento di grande apprensione per la sua salute, ci stringiamo con grande affetto alla nostra cara Cinzia Pennino. Questa sera in diretta Facebook – si legge nel profilo Facebook dell’istituto . da questa pagina, pregheremo insieme il Santo Rosario, chiedendo al Signore, per intercessione di Maria Ausiliatrice, la completa guarigione di Cinzia. Vi invitiamo a collegarvi e a pregare con noi.

Forza Cinzia, siamo tutti con te”!

“Ca fari? Cinzia Pennino – dice un’amica – dobbiamo ancora saltare e ballare alle feste di strada! Non mollare! Io ti aspetto al mare. Me l hai promesso solo ieri!!”

Al momento dall’ospedale nessuno parla di correlazione tra il vaccino e il peggioramento delle condizioni. Anche se i tanti amici sostengono che l’insegnante stava bene e non soffriva di nulla.

Nei giorni scorsi un altro caso a Gela dove la procura ha aperto un’inchiesta e ha sequestrato le cartelle cliniche e la documentazione inerente il vaccino di una 37enne gelese ricoverata ieri in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Elia. La giovane insegnante aveva ricevuto il vaccino Astrazeneca il primo marzo. Ieri mattina era stata portata all’ospedale di Gela dopo avere accusato un forte mal di testa e in stato confusionale.

In poco tempo la situazione è precipitata e la giovane è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove è stata sottoposta ad un intervento di neurochirurgia per una grave emorragia cerebrale. I sanitari con la raccolta dell’anamnesi hanno appurato che aveva fatto il vaccino Astrazeneca il primo marzo. Il lotto è differente rispetto a quello ritirato nei giorni scorsi. La giovane insegnante attualmente è ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione.