Sono stati tagliati una decina di alberi di ulivo nel terreno tra Partinico e Trappeto di Gianluca Perlongo responsabile della testata locale “il Tarlo”. Domani sarà formalizzata la denuncia anche se i carabinieri sono stati già avvertiti.

“In questi mesi abbiamo puntato il dito su diversi aspetti nella zona soprattutto la questione legata agli incendi e ai mancati interventi di pulizia nei terreni di diversi proprietari – dice Perlongo – Evidentemente le nostre denunce hanno dato fastidio a qualcuno. Ogni anno le nostre terre sono minacciate e distrutte da incendi e non possiamo più tacere e nascondere le responsabilità di quanti mettono a rischio le varie aziende agricole nel territorio”. Solidarietà a Perlogo arriva dal sindaco di Trappeto Santo Cosentino.

“Dispiace apprendere che qualcuno ha compiuto un gesto vile quanto barbaro quale quello di tagliare gli alberi di ulivo. E’ vergognoso che nel 2025 si possano ancora verificare tali indecenti atti di intimidazione verso chi si impegna ogni giorno nel difficile lavoro di informazione alla comunità. Piena solidarietà a Gianluca e a tutti gli amici della redazione di cui conosciamo la passione quotidiana.

La pluralità dell’informazione giornalistica è uno dei cardini della democrazia, che va difesa da tutti. Sono certo che gli amici del “Tarlo” non si faranno intimidire, continueranno ad essere liberi operatori della comunicazione al servizio dei cittadini. Sappiano che non sono da soli: la mia amministrazione e tutta la comunità di Trappeto è al loro fianco in questo momento difficile. Confidiamo nelle Forze dell’Ordine e auspichiamo che le indagini possano individuare al più presto i colpevoli”.