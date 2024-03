Una donna di 69 anni è stata investita in corso Calatafimi a Palermo mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto all’altezza della via Carmelo Onorato.

E’ rimasta ferita in modo grave. Soccorsa da un’ambulanza del 118 è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Civico. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale.

Grave incidente alla Favorita

Un motociclista è in gravi condizioni a Palermo dopo un incidente nella zona della Favorita. Nello scontro tra una moto e un’auto l’uomo è rimasto gravemente ferito e trasportato all’ospedale Villa Sofia in codice rosso.

L’incidente si è verificato all’uscita del parco della Favorita alla fine di viale Diana all’altezza del cancello del Giusino in direzione Mondello. Sono stati i sanitari del 118 a portare il ferito in ospedale. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale.

Incidente in via Cristoforo Colombo

Si è scontrato con la sua auto contro una moto in via Cristoforo Colombo a Palermo. Ma in un primo momento anziché soccorrere il motociclista è fuggito via dal luogo dell’incidente.

Un medico di 45 anni alla guida di una Volkswagen, e un diciassettenne in sella a un scooter Xiamen si sono scontrati. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale per accertamenti. Dopo l’incidente il dottore ha chiamato sia il proprio avvocato che il numero d’emergenza segnalando l’incidente e chiedendo l’intervento di un’ambulanza per soccorrere il giovane.

Poco dopo è tornato nuovamente sul luogo dell’incidente e si è presentato agli agenti dell’infortunistica. Il medico è stato sottoposto all’alcol test, che ha dato esito negativo, mentre il diciassettenne è stato portato con l’ambulanza Villa Sofia dove oggi è stato operato per una frattura a una gamba. Attualmente, alla luce della temporanea omissione di soccorso ma del successivo pentimento, il 45enne sarebbe riuscito ad evitare una denuncia per omissione di soccorso.

Incidente in via Perez

Domenica pomeriggio si è verificato un altro incidente dove uno dei due motociclisti che si sono scontrati è fuggito via lasciando il ferito sull’asfalto. Lo scontro tra via Mortillaro e via Perez. Nell’impatto tra un Honda Bali e un Sym Simphony è rimasto ferito un uomo di 53 anni portato al Policlinico. Nel corso degli accertamenti si è presentato il proprietario del Bali riferendo che qualcuno avesse preso di nascosto il suo scooter poi sequestrato perché sprovvisto di assicurazione.