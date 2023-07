La vittima aveva 87 anni

Era stata investita da un Suv in piazza Virgilio a Palermo il 12 giugno scorso mentre attraversava sulle strisce pedonali. Aveva sbattuto la testa e non si è mai ripresa.

È morta oggi nell’ ospedale Civico Rosalia Zangara, 87 anni. La salma è stata sequestrata per l’autopsia.

Carabiniere muore 12 giorni dopo un incidente sulla Palermo-Messina

Enzo Rizzo, 60 anni carabiniere in pensione, di Gualtieri Sicaminò ma residente a Barcellona è morto ieri sera nel reparto di Rianimazione del Policlinico dov’era ricoverato dopo un incidente lo scorso 28 maggio sull’autostrada A20 Messina-Palermo all’altezza di Rometta.

Rizzo superato lo svincolo di Rometta nella galleria artificiale Enzo Rizzo ha perso improvvisamente il controllo della sua Harley Davidson che, dopo aver urtato un cartello stradale e la parete della galleria si è ribaltata.

La tragedia di Favara

Tragedia lungo la strada statale 640, alle porte di Agrigento. Due persone anziane, Giuseppe Nobile, 75 anni, Calogera Stella, 70 anni, sono decedute in un terribile incidente avvenuto nei pressi del bivio di Favara. Le vittime, dopo lo schianto, sono rimaste intrappolate all’interno dell’abitacolo della loro Fiat Panda che ha preso fuoco.

Per questo motivo sono ancora in corso le operazioni di riconoscimento delle salme. Secondo una prima ricostruzione il veicolo avrebbe tamponato un’altra auto e si sarebbe ribaltato più volte sulla carreggiata. Sul posto stanno operando carabinieri, vigili del fuoco e personale medico. La strada, in direzione Agrigento, è temporaneamente chiusa al traffico.

Scontro fatale a Bolognetta, muore in ospedale l’uomo estratto dalle lamiere

Il mese scorso è morto all’ospedale Policlinico di Palermo Salvatore Goletta, l’uomo di 83 anni di Marineo che era rimasto ferito nell’incidente avvenuto lungo la statale 118 tra Bolognetta e Marineo. Un violento scontro tra una Fiat Panda e una Ford Focus.

Goletta era rimasto incastrato fra le lamiere della sua Panda che si era scontrata con una Ford Focus a bordo della quale c’erano un altro uomo e una bambina di 11 anni. Nell’incidente è rimasta ferita anche la bambina che proprio nel giorno dell’incidente compiva il compleanno. E’ stata portata all’ospedale Di Cristina. Ferite anche altre due persone che si trovavano nella Ford Focus.