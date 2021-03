A PARTIRE DA LUNEDI' 22 MARZO

Prosegue la campagna di vaccinazione in Sicilia

Le prenotazioni si effettuano tramite l’Asp di Enna

A disposizione un totale di 1620 dosi del vaccino Pfizer-BioNTech

Al via all’Irccs di Troina le vaccinazioni anti Covid per esterni per la categoria over 80 (classe ’41 completa). Da lunedì pomeriggio gli aventi diritti al vaccino saranno chiamati dall’Oasi sulla base di elenchi stabiliti dall’ASP di Enna in quanto già precedentemente prenotati, oppure perché rientranti nei target previsti dalle disposizioni ministeriali e circolari regionali. Bisogna continuare a prenotarsi presso l’Asp di Enna.

Intesa tra Irccs, assessorato regionale alla Salute e Asp di Enna

L’iniziativa nasce da un’intesa tra l’Irccs Oasi di Troina, l’Assessorato Regionale alla Salute e l’Asp di Enna a seguito sia della conclusione delle operazioni vaccinali all’interno dell’Istituto di Ricerca, quasi mille vaccinati tra operatori e pazienti non dimissibili, sia perché si vuole ulteriormente accelerare la campagna di vaccinazione anti Covid. L’Irccs di Troina, al momento, ha ancora a disposizione nell’apposita area refrigerazione un totale di 1620 dosi (Pfizer/BioNTech) a seguito delle diverse forniture pregresse arrivate dalla Regione. Un numero sufficiente per poter garantire un ciclo vaccinale completo (ovvero prima somministrazione e richiamo) per circa 800 persone.

E’ di 70 dosi la media giornaliera

Da lunedì il team medico dell’Oasi inizierà a garantire le somministrazioni dei vaccini, tra i quali quelli che dovranno effettuare la seconda dose avendole fatto in altre strutture dell’ASP di Enna, ad una media giornaliera di circa 70 dosi che poi proseguirà nei prossimi giorni. Nell’Istituto è stato già previsto un apposito percorso per ricevere i beneficiari del vaccino, come pure l’area di accettazione, somministrazione e di sorveglianza post inoculazione.

In aumento i ricoverati in ospedale e in terapia intensiva

Sono 782 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 27.688 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 2,8%, in discesa dopo l’aumento degli ultimi tre giorni consecutivi. La regione è undicesima per i dati sui contagio in base al bollettino odierno. Le vittime sono state 10 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.422. Il numero degli attuali positivi è di 15.733, con una diminuzione di 51 casi rispetto a ieri. I guariti sono 823.