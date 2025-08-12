In un mese 150 multe per abbandono illecito

E’ stato prorogato di un mese l’impiego degli ispettori ambientali contro l’abbandono dei rifiuti a Palermo. Il sindaco Roberto Lagalla ha firmato l’ordinanza che garantisce la continuità del servizio dei controlli in attesa che il consiglio comunale approvi il nuovo regolamento sulla gestione dei rifiuti. Sono stati ritenuti validi gli interventi svolti dai 37 ispettori che adesso diventeranno 38.

La Srr Palermo città metropolitana ha infatti comunicato il nominativo di un altro dipendente in possesso dei requisiti necessari all’inserimento nella lista del personale idoneo a ricoprire l’incarico di ispettore ambientale.

Gli ispettore che devono contrastare gli abbandoni illeciti dei rifiuti, hanno la qualifica di pubblico ufficiale con le funzioni di controllo, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente. Nelle prime settimane di attività, gli ispettori ambientali hanno elevato oltre 150 multe.