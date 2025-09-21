Un istruttore di tennis e padel è morto in un incidente stradale. Alcuni anni fa era morto anche il fratello in un altro incidente stradale. In un incidente stradale ad Agrigento è mort Marco Chiaramonti, dieci anni fa era morto, sempre per un incidente stradale, a Porto Palo di Menfi, il fratello Gabriele.

Marco Chiaramonti aveva 50 anni, è uscito di strada con lo scooter ed è finito contro un albero. Si indaga sulle cause dell’incidente, c’è chi ipotizza che abbia sbandato per una buca. L’incidente è avvenuto ad Agrigento, lungo il viale Emporium. Chiaramonti era molto conosciuto nell’ambiente dello sport. Era infatti istruttore di tennis e padel.

Fratello morto 10 anni fa

Il fratello Gabriele era morto nel 2015. Viaggiava su una Smart a Porto Palo di Menfi, quando la vettura è finita fuori strada e si è ribaltata. Gabriele Chiaramonti è rimasto per tre settimane in agonia all’ospedale Villa Sofia di Palermo, poi è morto, all’età di 36 anni.

Il presidente del Consiglio comunale di Agrigento, Giovanni Civiltà, ha espresso profondo cordoglio per la morte di Marco Chiaramonti. «Conoscevo da tempo Marco – afferma Civiltà -, tra noi vi è sempre stata sincera amicizia. L’ho apprezzato per l’intraprendenza, la preparazione sportiva, le competenze frutto della sua esperienza, e che poi ha reso a disposizione degli atleti più giovani, anima e cuore pulsante del Circolo tennis, carattere gioviale, coinvolgente, estroverso, purtroppo già afflitto dal dolore per la perdita del fratello Gabriele, anche lui, anni addietro, morto in un incidente stradale. Alla famiglia sentite condoglianze».

Tre morti ieri in Sicilia

Sono tre le persone che hanno perso la vita in altrettanti incidenti stradali. Schianti mortali ad Agrigento, nel Siracusano e a Nicosia.

Incidente statale 118

Nell’incidente lungo la strada statale 118, all’uscita della galleria Spinasanta, ad Agrigento, è morto Francesco Rizzo Zangali, 72 anni, dipendente della Provincia in pensione. L’uomo viaggiava a bordo di una Fiat Seicento insieme alla moglie quando, per cause che restano ancora da accertare, la loro vettura è stata centrata in pieno da un’altra auto in transito. Secondo una prima ricostruzione, la Seicento era ferma sul ciglio della carreggiata, forse a causa di un guasto, quando è sopraggiunta un’Audi che l’ha travolta con violenza. L’impatto è stato devastante e per il settantaduenne non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno tentato di rianimarlo ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. La moglie, che si trovava accanto a lui, è rimasta ferita ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche il giovane alla guida dell’Audi ha riportato lesioni lievi ed è stato trasferito in ospedale, sotto shock per l’accaduto. La Procura ha aperto un fascicolo per ricostruire con esattezza la dinamica dell’impatto e stabilire eventuali responsabilità.

Morta a Rosolini

Ed è morta sul colpo anche Rosi Cavarra, la donna di 45 anni di Rosolini, nel siracusano, rimasta coinvolta nel violento incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale che collega Noto a Pachino. La donna era al volante della sua Toyota Yaris quando, per cause ancora in corso di accertamento, prima dello svincolo per l’oasi di Vendicari, si è scontrata frontalmente con un pullman turistico che procedeva in direzione di Noto. Per la donna non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo, mentre tra i passeggeri del bus non si contano feriti. Rosi Cavarra, sposata e mamma di due figli, impegnata nel sociale, era volontaria del gruppo Santa Marta della Misericordia di Rosolini. Su disposizione della Procura di Siracusa, che ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro.

Morto a Nicosia

La terza vittima a Nicosia. Aveva 28 anni, Giuseppe Maggio, il poliziotto morto in un incidente in moto, giovedì notte, in provincia di Enna. Tornato nel suo paese d’origine per i festeggiamenti in onore di Maria Santissima dell’Aiuto, l’agente prestava servizio da cinque anni al comando della polizia stradale di Ladispoli, ma era in attesa del trasferimento. Il sindaco di Nicosia ha proclamato il lutto cittadino per i funerali del giovane celebrati ieri.