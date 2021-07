Cresce la febbre per la semifinale degli Europei

Non sono previsti maxischermi nelle piazze per evitare assembramenti

Allestito maxischermo al Palagiotto che permetterà di mantenere le distanze anticontagio

Nel resto della città saranno montati diversi proiettori per poter vedere la sfida

Su iniziative dei privati video proiettori anche nei mercati storici della Vucciria e a Ballarò

Cresce la febbre per la semifinale degli Europei di calcio tra Italia e Spagna che si giocherà alle 21 a Wembley tra gli azzurri di Roberto Mancini e le furie rosse di Luis Enrique. Anche a Palermo saranno allestiti proiettori ed un maxischermo anche se l’attenzione sarà massima, ovviamente, alle norme anti-covid.

Maxischermo e distanze anticontagio

Per evitare assembramenti, infatti, non ci saranno maxischermi in piazza così come fatto in altre occasioni importanti (mondiali 2006, finale di Coppa Italia del Palermo e così via).

Tuttavia, non mancheranno le occasioni per seguire l’attesa sfida in compagnia. Alla Fiera Expo del Mediterraneo in corso al PalaGiotto di piazza Giotto, è stato allestito un maxischermo in uno spazio che permetterà di mantenere le distanze anticontagio.

Proiettori nel centro

In città sono diversi i ristoranti o i pub che hanno organizzato la visione collettiva della partita: Ai Corrieri, in piazza Cattolica, con il proiettore; chi volesse seguire la sfida fra in riva al mare può scegliere fra il Molo Sant’Erasmo e il Nautoscopio al foro Italico; o ancora sotto i portici all’Officina in via Bertolino Giuseppe Puglisi.

