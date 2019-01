Oggi doni all'ospedale Civico e al Cervello

La befana è arrivata oggi negli ospedali pediatrici palermitani. Una delegazione provinciale del movimento unito dipendenti del 118 Sicilia ha consegnato giocattoli al reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico e al reparto di pediatrica dell’ospedale Cervello.

“Abbiamo cercato di portato gioia e un momento di divertimento ai bambini che per ora stanno combattendo battaglie – dicono il presidente Carlo Alagna del movimento unito del 118 – Oggi non solo abbiamo portato gioia, ma abbiamo anche ricevuto amore. Il nostro lavoro in fondo è questo, noi siamo professionisti della salute, e quale migliore medicina abbiamo in potere se non quella di portare amore e gioia? L’amore infondo è uno dei principi cardine delle feste appena trascorse e dell’umanità in generale”.

Un grazie a tutti coloro che ci hanno aiutati in questa causa. Un grazie a Eugenio Ceglie, capo gabinetto Assessorato Sanità, a Walter Messina, Commissario Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, a Roberto Colletti, Commissario Azienda Civico, a Fabio Genco, Responsabile della centrale operativa 118 bacino Palermo-Trapani, a Paolo D’Angelo, Direttore del reparto di Oncoematologia pediatrica Ospedale Civico, a Nicola Cassata, Direttore reparto di Pediatria Ospedale Cervello.