Intervento dei carabinieri

Lite ieri sera nella zona del centro commerciale Forum. Pugni, calci e donne strattonate dopo il lancio di petardi sotto alle auto in fila davanti al Mc Drive per il take away.

. Una baby gang ha messo in allarme gli automobilisti lanciando petardi sotto alle macchine in fila. Un automobilista ha deciso di scendere dall’auto e affrontare il gruppo di giovani.

I ragazzini, a loro volta, hanno aggredito le due donne che si trovavano in auto in compagna dell’uomo, strattonandole.

I carabinieri sono arrivati in pochi minuti, chiamati dagli altri clienti del Mc Drive. I giovani sono scappati. Non è scattata, al momento, nessuna denuncia.