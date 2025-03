Un cammino non privo di difficoltà terminato nel peggiore dei modi. C’è tanto dolore ma anche rabbia per la prematura scomparsa di Rosalia Finocchio di appena 11 anni, stroncata da un brutto male. Frequentava la classe seconda dell’istituto comprensivo ad indirizzo musicale “Lombardo Radice” di Palermo, l’intera comunità scolastica è incredula per il tragico episodio.

Il dolore immenso che ha colpito amici, parenti e conoscenti della giovane Rosalia, ha spinto molti ad unirsi in un gesto di solidarietà concreta. E’ stata avviata una raccolta fondi per sostenere la famiglia in questo momento di grande dolore.

Il cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa di Rosalia: “Il nostro Istituto ha appreso con profondo dolore della prematura scomparsa della nostra Rosalia Finocchio, alunna da tutti conosciuta nel plesso Verga, frequentante la classe seconda di scuola secondaria di I grado. Il destino ha interrotto improvvisamente un cammino non privo di difficoltà ma ancora in divenire, lasciando dietro di sé solo incredulità e dolore. Con grande commozione, Il Dirigente Scolastico e la Comunità scolastica si stringono intorno ai genitori, ai familiari, ai docenti che hanno lavorato con lei ed agli alunni che l’hanno incontrata nel loro cammino scolastico” ha scritto il dirigente scolastico, Francesco Paolo Camillo.

“Desidero unirmi al dolore dell’intera Comunità scolastica per la prematura scomparsa della giovane Rosalia. Una perdita tanto grande quanto inaccettabile, che lascia un vuoto profondo nei cuori di chi l’ha conosciuta e amata. Alla famiglia, agli insegnanti e ai compagni che hanno condiviso con lei parte del cammino, va il mio pensiero più sincero e affettuoso. Che il ricordo di Rosalia possa continuare a vivere nei gesti gentili e nelle memorie luminose di chi l’ha incontrata” ha scritto Paola.

Poi ancora: “Mamma mia che brutta notizia stamattina cugina mia che dolore. Rip piccolo angelo” si legge sui social.