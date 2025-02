Ladri in azione in una tabaccheria a Termini Imerese. Alcuni giovani arrivati a bordo di una Lancia Ypsilon di colore bianco rubata ad Altavilla Milicia hanno tentato di fare irruzione nell’esercizio commerciali Pietrafitta in piazza Sant’Antonio.

I malviventi non sono riusciti a portare a termine il colpo lasciando in zona l’auto rubata. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato. I poliziotti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo elementi utili per individuare gli autori del colpo.