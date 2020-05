Sono 300 le posizioni aperte

Bofrost cerca personale in tutta Italia con 300 posizioni aperte per addetti alla vendita di prodotti alimentari a domicilio. Le figure cercate sono venditori, che visiteranno i clienti a bordo dei mezzi refrigerati, e promoter con il compito di ampliare il numero di famiglie clienti. Dopo il boom di richieste di spese a domicilio, l’azienda si prepara ad un ulteriore incremento per la stagione estiva.

Bofrost Italia è una azienda italiana della vendita a domicilio di specialità alimentari surgelate e fresche, è alla ricerca di 300 persone per ampliare il proprio organico. L’azienda prevede di inserire due tipi di figure: venditori (assunti con CCNL Commercio), che a bordo dei mezzi refrigerati visiteranno a domicilio i propri clienti fidelizzati e nuovi, per poterli assistere nella scelta dei loro prodotti preferiti; e promoter commerciali (incaricati alla vendita), che avranno il compito di occuparsi della promozione dei prodotti e dei servizi Bofrost.

La ricerca riguarda tutte le filiali italiane di Bofrost e gli annunci di lavoro presso le diverse unità locali e per le diverse posizioni sono consultabili alla pagina dedicata alle carriere sul sito dell’azienda. “Gli ultimi mesi hanno portato Bofrost a essere conosciuta e apprezzata da moltissimi nuovi clienti per un servizio che si è rivelato essenziale, quello della consegna di alimentari a casa in tutta sicurezza – spiega l’amministratore delegato Gianluca Tesolin –. Anche nella “fase 2” il nostro resterà un servizio estremamente richiesto e ci stiamo preparando a sostenere la forte domanda nel periodo estivo con l’inserimento di nuovi addetti. E se dopo l’estate, come crediamo, la spesa a domicilio sarà entrata stabilmente nelle abitudini degli italiani, i nuovi inserimenti potranno essere stabilizzati”.