“Non prendo qui posizione sulla barbara divulgazione di frasi pronunciate nel contesto più privato che esista: siccome, però, quelle parole sono ormai pubbliche e hanno provocato comprensibile immenso dolore in chi di dolore ne ha già provato troppo, voglio chiedere pubblicamente scusa ai familiari di Paolo Borsellino, che non meritavano certo quest’ulteriore supplizio”.

Lo dice l’ex pm Gioacchino Natoli riferendosi alle intercettazioni riportate nella trasmissione “Lo stato delle cose” in cui parla della famiglia di Paolo Borsellino.

“Nel corso della trasmissione ‘Lo stato delle cose’ del 22 settembre scorso, il conduttore Massimo Giletti ha ritenuto doveroso dare conto di una intercettazione, avvenuta dentro casa mia, nella quale, parlando con mia moglie e sua figlia, ho pronunciato parole di cui mi dispiaccio profondamente nei confronti dei figli e della vedova del compianto Paolo Borsellino” aggiunge l’ex pm palermitano.

“Vorrei solo evidenziare che quelle parole sono state pronunciate a distanza di qualche giorno da quando ho saputo di essere indagato per l’infamante ipotesi di favoreggiamento aggravato alla mafia: notizia letteralmente sconvolgente che mi ha prodotto tale e tanta disperazione e rabbia da farmi perdere, nell’immediatezza e nei tumultuosi mesi successivi, lucidità e senno”.

Lo afferma l’ex pm Gioacchino Natoli, che è indagato dalla Procura di Caltanissetta per favoreggiamento alla mafia, riferendosi alle intercettazioni riportate nella trasmissione “Lo stato delle cose” in cui parla della famiglia di Paolo Borsellino. Secondo l’ipotesi dei pm nisseni Natoli avrebbe insabbiato una tranche dell’indagine mafia-appalti per favorire imprenditori vicini a Cosa nostra.

“Disperazione perché, a quasi ottant’anni, tutto avrei pensato, dopo una vita trascorsa a combattere la mafia, fuorché di poter essere indagato per averla addirittura favorita – spiega – Rabbia perché l’inchiesta è stata preceduta da un violentissimo attacco nei miei confronti da parte dell’avvocato Fabio Trizzino, che nessuno dei figli del dottore Borsellino (che ho visto crescere e ai quali, in particolare a Manfredi, sono sempre stato vicino) ha invitato, quanto meno, a maggiori cautele verbali”.

“In questo alterato stato emotivo, sconvolto da disperazione e rabbia, mi sono scappate, tra le mura di casa mia, parole che, in un momento di lucidità, non avrei mai detto, semplicemente perché non le penso né le ho mai pensate”, prosegue. “E mi scuso soprattutto per aver tirato in ballo, d’impeto, anche la signora Agnese, che con garbo, decoro e sobrietà ha sempre custodito la memoria del marito, tramandandone i valori” conclude.