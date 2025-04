La guardia costiera di Porticello ha liberato in mare un esemplare di tartaruga marina “caretta caretta” nella spiaggia di Sant’Elia nel Comune di Santa Flavia (Palermo).

Hanno preso parte all’iniziativa, inserita nella giornata del mare gli studenti della scuola media Karol Wojtyla di Porticello e dell’amministrazione comunale di Santa Flavia, ha preso parte il personale dell’istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.

Dopo aver spiegato le principali competenze della guardia costiera a tutela dell’ambiente marino e costiero e le attività svolte dal centro regionale di recupero per le tartarughe marine si è proceduto alla liberazione in mare di “Rachele”, una piccola tartaruga “caretta caretta” di 3,5 chili ritrovata al largo della costa palermitana, in difficoltà per aver ingerito un amo da pesca.