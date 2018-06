La denuncia

“La pessima condizione della rete autostradale della Sicilia è la priorità che porterò all’attenzione della IX Commissione della Camera. La A/18 e la A/20 sono diventate percorsi di guerra che gli automobilisti pagano due volte: la prima con pedaggi scandalosi, viste le condizioni minime di sicurezza e l’inadeguata manutenzione e la seconda volta come contribuenti. Nelle casse del Cas finiscono ogni anno 80 milioni di euro senza che se ne vedano i risultati. Anche quest’estate inoltre ci saranno oltre 100 precari esattori storici senza alcuna garanzia occupazionale”.

E’ quanto dichiara il parlamentare di Forza Italia Nino Germanà, componente della IX Commissione della Camera Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, che presenterà un’interrogazione al Ministero dei Trasporti in merito alla revoca della concessione al Cas.

“E’ ora che si faccia seguito all’ennesima diffida inviata nove mesi fa nei confronti di un carrozzone servito solo ad alimentare clientele e contenziosi e si proceda con la revoca della concessione. Tra audizioni, interrogazioni e interventi in Commissione non darò tregua fin quando non si risolverà la questione….”.