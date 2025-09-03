L’incontro fortuito, la richiesta di passaggio e il tragico schianto. Non erano né amici né conoscenti Antonio Mazzola e Domenico Schiavo, le due vittime dell’incidente mortale avvenuto nelle scorse ore in viale Regione Siciliana. Si erano incrociati poche ore prima di balzare dalla Kawasaki Z 750 guidata da Mazzola, 27 anni: pare che il più piccolo (22 anni) non fosse mai salito su una moto e giusto quella sera avrebbe chiesto un passaggio per tornare a casa. Mentre gli inquirenti indagano sulla dinamica, ancora non del tutto chiara, parenti e amici di Mazzola hanno salutato il giovane sommelier professionista tra lacrime e incredulità.

L’ultimo saluto

“La vita è fragile e per questo bisogna preservarla come il bene più prezioso. Il dolore è immenso per chi rimane, ma dobbiamo pensare che Antonio continuerà a vivere nei cuori dei genitori e di chi gli ha voluto bene”. Con queste parole padre Carmelo Iabichella ha manifestato il suo cordoglio con parole consolatorie. La chiesa di Santa Maria di Gesù gremita di persone e avvolta dal dolore ha portato l’ultimo saluto accompagnando il giovane nel suo ultimo viaggio.

Mentre domani, 4 settembre, si celebrerà la funzione funebre di Domenico Schiavo alle 10 presso la chiesa San Giorgio I papa in via Pecori Giraldi.

Chi erano le due vittime

Domenico Schiavo lavorava nella ristorazione come sommelier professionista in un noto ristorante del centro storico di Palermo e a San Nicola l’Arena, ma la sua vita non era solo lavoro: amava viaggiare, scoprire nuovi luoghi e coltivava una grande passione per i motori. Sui suoi profili raccontava queste esperienze attraverso scatti e parole semplici, frammenti di quotidianità.

Proprio lì restano gli auguri di compleanno degli amici, che ieri, lunedì 1 settembre, avevano festeggiato con lui i 27 anni, condividendo foto e messaggi pieni d’affetto. Poi il tragico incidente sotto il ponte di via Belgio nel quale ha perso la vita anche Domenico Schiavo, 22 anni. Il giovane lavorava in una agenzia di scommesse allo Sperone.

Giovane pieno di vita, appassionato di calcio e di palestra. Grande tifoso dell’Inter e simpatizzante del club rosanero, Domenico non perdeva occasione per seguire la sua squadra del cuore volando a Milano. Dopo gli studi alla scuola media Franchetti di viale Amedeo D’Aosta, nel quartiere Romagnolo, aveva scelto di lavorare al punto Snai di via Ferrari Orsi gestito dalla famiglia. Aveva il cuore impegnato, come testimoniano i diversi scatti pubblicati sui social. Adesso però è calato il silenzio.