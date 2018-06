“Con riferimento ai due articoli pubblicati dal Giornale di Sicilia rispettivamente nelle edizioni del 30 maggio e del 6 giugno 2018, Patrizia Di Dio in proprio e nella qualità di presidente Confcommercio Palermo ha già dato mandato per adire le vie legali nei confronti di quanti tendono, a vario titolo, ad accomunare in modo gravemente diffamatorio le persone e l’attività di Confcommercio Palermo a personaggi protagonisti di vicende giudiziarie relative a gravi reati”.

Lo si legge in una nota della Presidente di Confcommercio. Il riferimento è ad uno scontro interno proprio a Confcommercio sfociato in una lettera della vice presidente Rosanna Montalto nella quale si sostiene che l’atteggiamento tenuta dalla Presidente Di Dio è, per molti versi, accomunabile all’atteggiamento che veniva tenuto da Roberto Helg (leggi qui).

La replica della Presidente di Confcommercio era stata immediata: “Stupiscono fortemente i toni e i contenuti della lettera inviata da Rosanna Montalto alla giunta con la quale descrive una situazione che non soltanto non è nei fatti ma che probabilmente vede esclusivamente lei. Ritengo assolutamente false e offensive e le respingo al mittente le affermazioni che mi paragonano all’ex presidente che rappresenta soltanto un passato triste e una pagina dolorosa per la nostra confederazione. Per cancellare quel passato – aveva detto Di Dio – abbiamo dovuto in tanti mettere in campo il nostro impegno quotidiano e la nostra buona reputazione per restituire quella immagine di legalità e di trasparenza che deve contraddistinguere l’operato di imprenditori e commercianti”