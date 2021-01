Musumeci responsabile dei riardi che hanno portato all’incremento dei casi

E’ la tesi del Pd che attacca il govrnatore da Palermo e da Roma

Chieste le dimissioni da commissario per l’emergenza Covid19 in Sicilia

Prima chiedevano la zona rossa con forza e paventavano la strage, adesso chiedono le dimissioni del governatore Nello Musumeci da Commissario per l’emergenza Covid19. Sono gli esponenti del Pd che attaccano, ad alzo zero, il governatore ritenendolo responsabile dell’andamento del contagio nella seconda ondata

“La Sicilia diventa ‘zona rossa’: è il fallimento del commissario Covid Nello Musumeci che con alcune recenti dichiarazioni ha provato ad anticipare la scelta del governo nazionale, nel goffo tentativo di ‘mettere le mani avanti per non cadere all’indietro’. Musumeci ha portato la Sicilia al lockdown: si dimetta da commissario Covid” dicono il capogruppo PD all’Ars Giuseppe Lupo ed i componenti della commissione Sanità Antonello Cracolici e Giuseppe Arancio.

“Invece di ascoltare le proposte del PD all’Ars, come quelle sull’esigenza di triplicare il numero di tamponi effettuati e di aumentare il numero dei mezzi pubblici di trasporto – proseguono Lupo, Cracolici ed Arancio – Musumeci ha fatto orecchie da mercante. E è bene ricordare che stiamo parlando dello stesso Musumeci che appena qualche settimana fa ha contestato la ‘zona arancione’, dimostrando di non avere il senso della tragica realtà che vive la Sicilia, soprattutto per la sua incapacità nel contrastare l’epidemia”.

Ma l’attacco arriva anche dal responsabile nazionale sicurezza del partito, un altro palermitano cheè deputato nazionale “Per mesi abbiamo chiesto a Musumeci di intensificare controlli e screening di massa, disciplinare l’uso dei mezzi pubblici, adottare misure restrittive preventive e a tempo, per evitare di costringere la Sicilia alla zona rossa.

Ma il Presidente della Regione, anziché percepire la preoccupazione che c’era dietro le nostre richieste, le ha vissute come una offesa personale, una lesa maestà, asserendo con arroganza di avere il polso della situazione” dice il deputato Carmelo Miceli.

“Adesso che siamo obbligati ad una chiusura totale perché la situazione sanitaria è totalmente fuori controllo, Musumeci si assuma le responsabilità dell’accaduto e rassegni immediatamente le dimissioni da Commissario Covid. “Chi antepone il suo ego alla salute dei siciliani – conclude Miceli – non può restare un minuto di più in un ruolo così delicato”.