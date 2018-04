La disperazione di amici e parenti

Fa molta impressione l’ultimo post di Chiara Carrubba, la giovane morta in auto questo pomeriggio insieme al marito alla sorella e al cognato.

“Questo è accaduto stamattina Dio esiste riceverai una benedizione nella prossima 1 ora se tu condividi e scrivi amen in nome di Gesù”, scrive la didascalia condivisa questa mattina sulla foto di una immagine di Gesù “creata” sul cielo azzurro.

Per i tanti amici che hanno visto l’immagine postata qualche ora prima della tragedia è stata quasi una premonizione. “Questa è stata la tua benedizione?? – scrive Leone – Riposa in pace… Che il signore abbia cura di te..e dei tuoi cari!!!”

Uno choc per quanti amavano la ragazza. “Allucinante!!! – scrive Gianluca – riposa in pace piccolo angelo”.

In queste ore di dolore e disperazione parenti e amici si aggrappano ad ogni segno per una tragedia impossibile da accettare. E così l’immagine di Gesù postata poche ore prima della morte in molti la leggono come una premonizione.

Un segno per aprire le porte del paradiso ad una giovane che oggi insieme alla sorella, al marito al cognato era uscita per trascorrere una giornata spensierata tra pranzi e passeggiate in campagne.