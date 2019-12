A Palermo

Luminarie accese in via Ruggero Settimo e via Maqueda intorno alle 17 e spente pochi minuti dopo tra lo stupore dei passanti che si trovavano nell’isola pedonale impegnati nella corsa all’ultimo regalo. Luci accese invece in via Libertà.

“Speriamo che si riaccendano” dicono i commercianti che aspettavano da settimane un po’ di atmosfera natalizia. Ai Quattro Canti gli operai stanno ancora montando le decorazioni luminose.

I tecnici sono al lavoro. Il Comune spera di “accendere” tutte le strade entro stasera. Presente anche il sindaco Leoluca Orlando.