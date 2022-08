Magic Johnson sbarca in Sicilia. Uno dei più grandi giocatori di basket della storia ha postato immagini sul suo account Instagram da Cefalù.

Uno dei miti veri della Nba (cinque titoli coi Los Angeles Lakers, la squadra più famosa al mondo), è arrivato nella cittadina normanna dopo essere stato in giro per l’Italia, che lui ama da sempre, specialmente il Sud, soprattutto Ischia e Capri. Un feeling speciale con le isole del Belpaese che Magic ha sempre esaltato.

Magic a Cefalù

T-shirt con la scritta Los Angeles (che ricorda, a dire il vero, un pò quella degli storici rivali dei Lakers, i cugini dei Clippers), è ritratto con il titolare di un ristorante, nel secondo è con la moglie Cookie davanti a tre pizze, nel terzo, sempre con la consorte, è in barca con lo sfondo di Cefalù e della Rocca.

Magic e l’amore per l’Italia

“Vengo in Italia da oltre 30 anni e uno dei grandi motivi è perché mangio la pizza e la pasta migliori del mondo! Cookie e io adoriamo uscire insieme. Abbiamo fatto molta strada dal campus MSU, Michigan State University”, ha scritto il fuoriclasse dei Lakers su suo profilo Instagram. Magic Johnson è in Italia già dalla fine di luglio: è stato a Portofino, Porto Cervo e Capri, e adesso in Sicilia.

Lo scorso anno era diventata celebre una sua immagine a Capri, con un altro famosissimo, l’attore Samuel L.Jackson, immortalati su una panchina nell’isola campana.

Magic e la sua battaglia contro l’Hiv

Earving “Magic” Johnson, oro con il leggendario Dream Team del 1992 alle Olimpiadi di Barcelona, è anche famoso per aver sconfitto l’Hiv, dopo aver ammesso la sua positività nel 1991. Cosa che non gli ha impedito di continuare a giocare e stupire il mondo intero.