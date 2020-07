“La stessa sera dell’annuncio ho telefonato al governatore Nello Musumeci per esprimere il mio dissenso e dirgli che non posso accettare la scelta di una persona che non ha mai rinnegato sia il nazismo che il fascismo. E la Giunta comunale non siederà mai accanto all’assessore ai beni culturali e all’identità siciliana Alberto Samonà della Lega in occasione delle conferenze stampa”.

La polemica la lancia il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, oggi, a Palazzo delle Aquile, durante la presentazione del neo assessore comunale alle Culture Mario Zito al quale un giornalista aveva chiesto quali saranno i rapporti tra il suo assessorato e quello regionale guidato da Samonà. Una polemica strisciante da tempo visto che più di una conferenza stampa era già saltata proprio èpe rl’intenzione di Orlando di non sedere con Samonà, intenzione estesa anche ai suoi assessori.

A Zito vengono conferite tutte le deleghe che erano di Darawsha compresa quella alla partecipazione democratica e dunque alle Consulte “Come primo atto il sindaco e l’assessore manderanno una nota al Presidente del Consiglio Comunale per sollecitare l’approvazione del regolamento sulla partecipazione democratica e sui beni comuni”. Un passaggio che stride con il restod ella dichiarazione

“Con la Regione Siciliana e con il presidente Musumeci – ha detto Orlando – ci sono sempre rapporti istituzionali, ma quella scelta non la possiamo condividere, ovviamente Musumeci è un presidente democraticamente eletto dai cittadini e risponde delle sue scelte davanti all’Assemblea regionale siciliana”.

Non tarda ad arrivare la replica dell’assessore regionale che durante queste settimane di polemiche ha sempre tenutlo un profilo piuttosto basso “Personalmente nutro profonda stima nei confronti del professor Mario Zito, con il quale l’assessorato regionale dei beni culturali è pronto a collaborare su progetti concreti. Non replico – continua Samonàù che inrealtà lancia la sua stoccata – alle affermazioni di Orlando, che da tempo ha lasciato Palermo in balia di un evidente vuoto amministrativo. E d’altronde, non per caso è all’ultimo posto nella classifica di gradimento dei sindaci italiani”.