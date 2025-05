E’ il giorno della ripresa dei lavori per il recupero del relitto del superyacht Bayesian, il veliero appartenente al magnate britannico Myke Lynch che è affondato al largo di Porticello la notte del 19 agosto e adesso si trova adagiato sui fondali marini al largo della costa settentrionale della Sicilia di fronte a Porticello. Lo comunica la società Tmc Marine dopo che l’area è stata parzialmente dissequestrata dalla magistratura che aveva assunto questo provvedimento dopo l’incidente costato la vita ad un sub de stava lavorando al taglio del boma per procedere al recupero.

La tragedia della settimana scorsa

“La tragedia della scorsa settimana ha colpito tutti i soggetti coinvolti. Tuttavia, tutti sono ancora impegnati a portare a termine questo progetto – dice Marcus Cave, direttore di Tmc Marine – Le attività operative sono state sospese mentre proseguivano le indagini sulle circostanze che hanno portato al tragico incidente.

L’incognita delle condizioni meteo di oggi

Mentre la squadra di recupero continua a fornire piena collaborazione alle autorità per il proseguimento delle indagini, tutte le parti concordano sul fatto che le attività preparatorie per il recupero del Bayesian potrebbero riprendere da domani (oggi ndr) condizioni meteo-marine permettendo”.

L’inchiesta e l’autopsia

Ieri si è svolta l’autopsia sul corpo del sub morto tragicamente. Si tratta di un 39 anni, di nazionalità olandese: si chiamava Robcornelis Maria Huijben Uiben. Per eseguire l’esame e stabilire le cause della morte è stato necessario attendere l’arrivo dei familiari del sommozzatore.

Uiben era alle dipendenze di una delle società che si occupano del sollevamento del superyacht che si trova adagiato al largo della costa siciliana. E si tratta dell’ottava vittima del naufragio.

L’esito dell’esame autoptico non è ancora noto ma ieri sera, ad autopsia conclusa, la magistratura ha dato il via libera alla ripresa delle attività di recupero ritenendo di avere svolto tutti gli atti irripetibili ed avere am disposizione tutti gli elementi per questa fase dell’inchiesta