Tragedia a Casteldaccia. Una ragazza di 23 anni, Arianna Calì, è morta ieri sera dopo essersi sentita male mentre era in casa. Nonostante l’intervento dell’ambulanza del 118, la ragazza non ce l’ha fatta. Come riporta “La voce di Bagheria” le cause della morte sembrano essere dovute a un aneurisma.

Un intero paese adesso è sotto choc. “Il sindaco, il presidente del Consiglio, gli assessori e i consiglieri – è la nota che è apparsa questa mattina sulla pagina Facebook del Comune di Casteldaccia – si stringono al dolore della famiglia Calì per l’improvvisa e immatura perdita della loro amata figlia”.

Arianna Calì, descritta da chi la conosceva come una ragazza sempre allegra e solare, aveva appena conseguito la laurea in psicologia all’Università di Palermo e aveva frequentato il liceo classico di Bagheria.

Il malore di un ciclista ad Aci Castello

Tragedia improvvisa questa mattina sulla statale 114 ad Aci Castello, nel Catanese. Un ciclista è morto in mattinata mentre stava percorrendo sulla sua bici la strada.

L’uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, è finito improvvisamente per terra. Un malore gli è stato fatale. Chiamati i soccorsi ma una volta giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno soltanto potuto constatare il decesso.

Dramma a Favara, ragazzino di 12 anni muore mentre gioca a basket

Nei giorni scorsi si è consumato un dramma a Favara dove un ragazzo di 12 anni è morto mentre giocava a basket nella palestra della scuola.

La tragedia si è consumata all’interno dell’istituto Guarino, dove il ragazzo si è sentito male mentre si allenava con i compagni. A quanto pare il 12enne ha accusato un forte e improvviso dolore alla testa e si è accasciato sul pavimento della palestra.

Sono intervenuti i sanitari del 118. La corsa in ospedale. Ma non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo è andato in arresto cardiocircolatorio prima di raggiungere il pronto soccorso. Adesso si trova presso l’obitorio dell’ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento a disposizione del magistrato che esaminerà la salma prima di riconsegnarla ai genitori.

