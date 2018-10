Decine di interventi per il maltempo a Palermo dei vigili del fuoco. Alcuni alberi sono caduti in strada allo Zen, viale Piemonte, in via Ernesto Basile. In alcuni casi gli alberi sono finiti sulle auto parcheggiate.

Cornicioni sono caduti in via Sampolo e hanno danneggiato alcune auto. Non si registrano feriti.

La pioggia che si è abbattuta su Palermo sta provocando alcuni allagamenti. I pompieri sono entrati in azione in via Messina Marine. Disagi anche in via Ugo La Malfa.