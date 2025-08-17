A causa del maltempo si è verificata l’interruzione di fornitura elettrica in numerosi pozzi e impianti di sollevamento che portano l’acqua in diverse reti idriche di comuni e diversi quartieri di Palermo. Lo comunica l’Amap informa.

Oggi è sospesa l’erogazione nei comuni di Ciminna, Ventimiglia di Sicilia, Lascari e Montemaggiore Belsito. Disservizi anche in alcuni quartieri di Palermo: Borgonuovo, Passo di Rigano e Perpignano alto. Disagi anche domani a Baucina e Termini Imerese. Le squadre dell’Amap sono al lavoro per cercare di ripristinare funzionalità degli impianti.

Ogni ulteriore aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).