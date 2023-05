Ad Altofonte una scuola elementare è stata evacuata

Un forte temporale si è abbattuto nella zona di Carini, dove un torrente nella zona della statale 113 nei pressi del Bioparco si è ingrossato a tal punto che è straripato. L’acqua è finita nelle strade e alcuni alunni in visita nella struttura non è stato semplice raggiungere il pullman.

Strade e scantinati allagati a Capaci ed Isola delle Femmine

Strade e scantinati allagati anche nella vicina Capaci e a Isola delle Femmine. Anche qui c’è stata un’intensa precipitazione. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco in soccorso di automobilisti rimasti bloccati nelle auto nella zona di Carini in via Amerigo Vespucci e in via Ragusa.

Scuola elementare evacuata ad Altofonte

Nel capoluogo siciliano alcune strade si sono allagate e si sono allargate pericolose voragini. Ad Altofonte una scuola elementare è stata allagata e gli alunni sono stati portati al piano superiore, poi evacuati.

Allerta gialla

Nella nota della protezione civile regionale 23150, viene evidenziata allerta gialla. Le precipitazioni sono indicate “Sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale su zone interne e rilievi, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”. Sia per la giornata odierna che per quella di mercoledì 31 maggio.

Temporali sull’Italia per tutta la settimana

Tanti temporali su tutta l’Italia per almeno altri 7-8 giorni. Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. che conferma un tempo molto instabile con mattine soleggiate e piogge intense nel pomeriggio.

L’Anticiclone delle Azzorre domina tra le Isole Britanniche e la Scandinavia con il risultato che sul fianco orientale scorrono correnti fresche ed instabili verso lo Stivale. In particolare nelle prossime ore, dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, avremo ancora temporali specie sulle Isole Maggiori, sulla dorsale appenninica in successivo spostamento verso le regioni tirreniche. Questo sarà il copione anche dell’ultimo giorno di un maggio tempestoso e freddo: ancora temporali al Nord-Ovest, Alpi, Prealpi, dorsale appenninica, Isole Maggiori e versante tirrenico; più probabili nel pomeriggio, ma con qualche nuvola e qualche piovasco non escluso anche al mattino.

Anche giugno e il relativo ponte del 2 inizierà con un ingannevole sole al mattino e il copione resterà lo stesso: nel pomeriggio ci saranno frequenti acquazzoni a ridosso dei rilievi e poi in discesa verso le pianure adiacenti, con un movimento delle celle temporalesche in prevalenza da Nord-Est verso Sud-Ovest.