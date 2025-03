I carabinieri della stazione di Villabate, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 54 anni villabatese accusato di maltrattamenti, atti persecutori e minaccia aggravata nei confronti della ex moglie.

La richiesta è arriva direttamente dalla vittima. A settembre 2022, aveva interrotto la relazione con l’ex marito quando aveva formalizzato una querela per denunciare i continui maltrattamenti subiti in ambito familiare. L’uomo che non avrebbe accettato la fine del rapporto, avrebbe continuato a vessare la donna, minacciandola e seguendola costantemente negli anni.

La scorsa notte l’ex marito le ha bucato le ruote della macchina. La donna è scesa in strada e l’uomo l’ha schiaffeggiata e ha minacciato l’attuale compagno con il coltello. Sono intervenuti i carabinieri. Il 54enne alla vista dei militari, ha tentato di far perdere le proprie tracce dandosi alla fuga con il coltello ancora in mano.

La fuga dell’indagato è durata poco perché poco dopo ha preferito gettare a terra il coltello e arrendersi. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo il divieto di dimora nel comune di Villabate e del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi dalla stessa frequentati, con l’applicazione del “braccialetto elettronico”.