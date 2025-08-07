Caduto anche l’articolo 3, denominato “Misure per l’abbattimento delle locazioni passive della Regione siciliana”

È un percorso a ostacoli quello della Manovra Ter, il disegno di legge da 300 milioni di euro in discussione all’Assemblea regionale siciliana (ARS). La votazione, ormai alle battute finali, è stata segnata da un nuovo passo falso per la maggioranza di governo, che ha subito una doppia sconfitta in Aula a causa del voto segreto e dei franchi tiratori.

Dopo l’affossamento, nella giornata di ieri, dell’articolo 2 relativo al Fondo per l’editoria, stamane è caduto anche l’articolo 3, denominato “Misure per l’abbattimento delle locazioni passive della Regione siciliana”. Il testo, che autorizzava il Dipartimento regionale delle finanze e del credito ad acquistare, con uno stanziamento di 13,5 milioni di euro, l’immobile di via Cordova a Palermo, di proprietà del Fondo pensioni per il personale della Cassa centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, è stato bocciato.

L’obiettivo dell’articolo era ridurre i costi delle locazioni passive della Regione e ottimizzare la distribuzione logistica degli uffici regionali. Tuttavia, un emendamento soppressivo ha ottenuto 35 voti a favore contro soli 27 contrari, grazie al voto segreto richiesto dal Partito democratico e al “fuoco incrociato” dei franchi tiratori.

Nonostante le difficoltà, la Manovra Ter si avvia verso l’approvazione. Restano da votare solo le tabelle del disegno di legge. Il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, ha sospeso i lavori fino alle 13.30, convocando i capigruppo e il presidente della Regione, presente anche oggi in Aula, in sala lettura per “registrare” il testo definitivo.

L’obiettivo è chiudere la partita entro le 14, portando a casa l’approvazione della Manovra.

La tensione in Aula rimane alta, con la maggioranza che deve fare i conti con le insidie del voto segreto e le divisioni interne. La Manovra Ter, pur vicina al traguardo, si conferma un banco di prova per la solidità della coalizione di governo siciliana.