Il 18 luglio alle 16.30 da piazza San Domenico a Via D'Amelio

I familiari di Rita Borsellino, sorella del giudice Paolo Borsellino ucciso il 19 luglio in via D’Amelio con gli uomini della scorta hanno organizzato una marcia da piazza San Domenico e fino a via D’Amelio.

L’appuntamento è per il prossimo 18 luglio alle 16.30 nella centrale piazza San Domenico.

“Noi familiari di Rita Borsellino – dicono – rinnoviamo il nostro impegno comune riconsegnando il testimone che Paolo Borsellino il 20 giugno del 1992 diede agli scout dell’Agesci per i poveri, in spirito, gli afflitti, per i miti, per quelli che hanno fame e sete di giustizia, per i misericordiosi, per i puri di cuore, per gli operatori di pace, per i perseguitati a causa della giustizia, per non dimenticare”.

Il depistaggio, la “verità negata” e il ricordo a trent’anni dalla strage di via D’Amelio

A 30 anni dalla strage di via D’Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 uomini della sua scorta: Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Li Muli, si moltiplicano le iniziative. Sono passati ben trent’anni dalla morte di Paolo Borsellino, uomo, simbolo, eroe della lotta contro la criminalità organizzata e insieme con lui e Giovanni Falcone sono tante le vittime della mafia che meritano di essere ricordate.

Appuntamento alla Biblioteca comunale

Nell’Atrio della Biblioteca Comunale di Palermo due appuntamenti. Il primo, un incontro con i giornalisti, alle 17, a cui parteciperanno Fabio Trizzino, avvocato di parte civile di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino, che commenterà la sentenza di Caltanissetta; Diego Cavaliero, magistrato e Umberto Lucentini, autore del libro “Paolo Borsellino. 1992… La verità negata”, edizioni san Paolo. A seguire, dalle 19.30 alle 20.30, in un incontro aperto al pubblico, verrà presentato il libro “Paolo Borsellino. 1992… La verità negata” di Umberto Lucentini con Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino, edizioni san Paolo.

Incontri e spettacoli a Villa Filippina

In occasione del 30° anniversario della Strage di Via D’Amelio eventi anche a Villa Filippina, a Palermo. In programma “Il regno del disordine”, il nuovo spettacolo teatrale che l’associazione Our Voice – movimento culturale giovanile composto da ragazzi da diverse parti del mondo che denuncia le ingiustizie sociali attraverso l’arte – porterà in scena domenica 17 luglio alle 21.30 al Parco Villa Filippina con la regia di Sonia Bongiovanni e Diego Grachot. L’evento rientra in una serie di attività culturali che l’associazione Our Voice ha organizzato in occasione del 30° anniversario della strage di via D’Amelio. Tra queste, un dibattito fra realtà sociali giovanili di Palermo su temi come l’antimafia sociale e popolare, la questione ambientale cittadini, diritti di genere, dispersione e devianza giovanile, tossicodipendenze.

Anche Bagheria non dimentica

Il Comune di Bagheria ha in calendario un seminario che si terrà, a partire dalle 10 nella sede istituzionale di villa Butera. “Mafia e droga, tra contrasto e prevenzione per un impegno comune”, sarà aperto dal sindaco di Filippo Maria Tripoli. Introdurrà ai lavori Emanuele Tornatore, assessore alle Politiche Socio-Sanitarie e alla Famiglia. Interverranno don Salvatore Lo Bue fondatore della Comunità Terapeutica Casa dei Giovani , Giampaolo Spinnato direttore dipendenze patologiche dell’ASP di Palermo e Maria Di Lorenzo assistente sociale del comune di Bagheria e coordinatrice del progetto “Non è roba per te”. Interverranno anche i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e nello specifico il capitano Francesco Battaglia comandante della compagnia dei Carabinieri di Bagheria, il capitano Francesco Vitolo comandante della compagnia della Guardia di Finanza Bagheria ed il sostituto commissario della Polizia di Stato Domenico Barone. Modererà l’incontro Biagio Sciortino presidente Intercear.

Eventi anche a Catania

In occasione del XXX anniversario delle stragi mafiose di Capaci e di via D’Amelio, la Giunta della Associazione Nazionale Magistrati di Catania ha organizzato il 19 luglio in aula adunanze del palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Verga, un incontro dal tema dell’evoluzione della mafia in Sicilia Orientale a trent’anni dalle stragi. Ci saranno. Carmelo Zuccaro, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania; Amedeo Bertone, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta e il coordinatore provinciale di Libera, Giuseppe Strazzulla. Si tratta di una delle prime occasioni in cui sarà possibile approfondire tale tema alla presenza di coloro che si sono sempre interessati in prima persona di tale fenomeno. Sarà allestita anche una mostra all’aeroporto di Catania Fontanarossa dal titolo “L’eredità di Falcone e Borsellino”, l’inaugurazione si terrà lunedì 18 luglio alle ore 11 presso il corridoio finger.

A Messina il ricordo degli avvocati

Nel giorno dell’anniversario della strage del 1992 in via d’Amelio, martedì 19 luglio alle 15.30 nell’Aula Magna della Corte d’Appello del Palazzo di Giustizia, si terrà l’incontro dal titolo “La difesa della legalità” promosso in collaborazione con l’Aiga e l’Associazione Nino D’Uva. Un’occasione per riflettere sul tema e premiare le scuole coinvolte nel progetto Legalità del MIUR – CNF.