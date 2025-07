Mario Attinasi è stato nominato coordinatore nazionale del dipartimento Turismo della Democrazia Cristiana. La nomina gli è stata conferita da Totò Cuffaro, segretario nazionale del partito.

“Ringrazio il segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro, e il responsabile della segreteria nazionale Riccardo Galioto, per avermi accolto nella famiglia della Democrazia Cristiana nel panorama politico nazionale e per avermi affidato un incarico così prestigioso – dichiara Mario Attinasi –. Metterò al servizio del partito tutta la mia esperienza e lavorerò per promuovere politiche e iniziative legate al settore turistico.

Tra i punti del programma che intendiamo realizzare c’è la creazione di esperienze turistiche innovative ed emozionali e percorsi di viaggio diversificati, valorizzando le specificità territoriali. Ci impegneremo, inoltre, per evitare la frammentazione e valorizzare l’immagine unitaria del Paese; aumentare sia la quantità che la diversità dei turisti, con particolare attenzione a nuovi mercati e tipologie di turismo e affronteremo la questione della destagionalizzazione turistica nelle regioni che ancora non sono riuscite a collocarsi nelle aree di flussi turistici internazionali nei periodi di bassa stagione”.

“Desidero aggiungere le mie più sentite congratulazioni a Mario Attinasi per il nuovo incarico – dichiara Riccardo Galioto -. Sono certo che saprà contribuire con competenza, passione e visione allo sviluppo di politiche turistiche innovative, portando un valore concreto alla nostra azione politica”.