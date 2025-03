L'avvocato palermitano ha inaugurato la sede in via Siracusa

L’avvocato Massimo Motisi ha assunto la carica di console onorario del Regno di Eswatini, stato indipendente dell’Africa meridionale, con competenza su Palermo e Regione Sicilia.

Alla presenza di Thandazile Mbuyisa, ambasciatrice londinese, è stata inaugurata la sede del consolato onorario con sede in Palermo via Siracusa. Il consolato onorario palermitano è al momento l’unica rappresentanza diplomatica in Italia del Regno di Eswatini.

“Il mio sentito ringraziamento al Regno di Eswatini ed al governo italiano per avermi concesso l’exquatur (visto di esecutività) – dice l’avvocato Motisi – sarà per me un onore ed un piacere lavorare nei prossimi anni per rafforzare le relazioni diplomatiche, culturali, commerciali e turistiche tra il Regno di Eswatini e la Sicilia”.