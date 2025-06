Un incendio è divampato nella zona delle barriere del guard-rail lungo l’autostrada Palermo Mazara del Vallo nel raccordo nei pressi dello svincolo per il Cervello. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e mezzo in sicurezza la zona. Il traffico in presenza del fumo ha subito rallentamenti.

Intanto insieme ai cantieri sulla Palermo Catania si è verificato anche un incidente nei pressi dello svincolo di Bagheria. Tamponamento che ha provocato un ferito ma ulteriore caos in autostrada.