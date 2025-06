Maxi rissa a Capaci davanti a una panineria a Capaci in via Papa Giovanni XXIII. Un gruppo di giovani per futili motivi si sono picchiati e se le sono date di santa ragione per una lite iniziata per futili motivi.

La scorsa notte sono intervenuti i carabinieri per cercare di riportare la calma. Una volta arrivati i militari, i giovani erano fuggiti. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.

Rissa in centro a Palermo, denunciati tre giovanissimi

Tre giovani sono stati denunciati a Palermo accusati per rissa. I tre di 22 e 25 anni attorno alle quattro della scorsa notte hanno iniziato una violenta lite in corso Vittorio Emanuele e nei pressi di piazza Marina, poco dopo le 4.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti, svegliati dalle urla che provenivano dalla strada.

I tre erano ubriachi e se le sono date di santa ragione con calci e pugni.

Nonostante il tentativo di fuga sono stati bloccati e denunciati. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 per medicare i giovani.

Rissa a Corleone, commerciante ferito con un cacciavite alla mano

Rissa a Corleone in un negozio di frutta e verdura. Padre e figlio si sono presentati nel negozio di un commerciante in via Santa Lucia. Pare pretendessero la restituzione di un debito. Sono iniziate a volare parole grosse e alcuni spintoni.

Poi è scattata l’aggressione. Il più giovane di circa 21 anni con un cacciavite ha colpito ferendo il figlio del commerciante provocandogli una ferita alla mano. Sono intervenuti i carabinieri che hanno portato tutti in caserma. Complessivamente erano in sei.

Oggi c’è stata la direttissima e per il giovane di 21 anni che ha colpito la vittima con il cacciavite è stato disposto l’obbligo di firma, gli altri sono denunciati tutti a piede libero.

Rissa in piazza Rivoluzione a Palermo sedata dai gestori dei locali

Rissa la scorsa notte in piazza Rivoluzione. Attorno all’una di notte un gruppo di ragazzi ha dato vita a una lite animata proprio tra i tavoli dei numerosi locali che affollano la piazza, sorprendendo i tanti avventori, tra cui numerosi turisti e residenti, intenti a godersi la mite serata primaverile.

La scena è degenerata rapidamente tra urla e spintoni. Alcuni clienti hanno chiesto l’intervento della polizia, segnalando la rissa in corso. Quando sono arrivati gli agenti la situazione era già sotto controllo: i proprietari dei locali sono riusciti a placare gli animi e a ristabilire l’ordine, evitando conseguenze più gravi.

L’episodio, che si è risolto senza danni, riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle zone di maggiore aggregazione della città. Luoghi come piazza Rivoluzione, particolarmente frequentati nelle ore serali, sembrano essere sempre più esposti a situazioni potenzialmente esplosive, a causa dell’elevato afflusso e dell’assenza di un controllo costante del territorio.