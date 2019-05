“Dopo il castello Eurialo a Siracusa ci spostiamo di qualche chilometro, andiamo ad Augusta, visitiamo il sito archeologico Megara Hyblaea. La situazione non cambia, anche qui un disastro, unica differenza non dobbiamo scavalcare il cancello per entrare, qui è proprio venuta giù la recinzione, ci evitiamo almeno questa fatica. Spero che qualcuno in Regione si assuma la responsabilità di quanto stiamo testimoniando. Io, da siciliano, mi vergogno”. Così il segretario del Pd Sicilia, Davide Faraone che prosegue il suo tour tra i siti culturali abbandonati della Sicilia. Ecco la situazione dell’area archeologica Megara Iblea.