Le previsioni in Sicilia

Giornata ancora più stabile con sole e bel tempo quella prevista per domani in Sicilia.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

I cieli si presenteranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali.Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale mosso.