Il maltempo arriva in Sicilia nel fine settimana. Come previsto, la Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di oggi. Per la giornata di oggi è prevista l’allerta gialla per condimeteo avverse, su parte della Sicilia, incluso il territorio cittadino. In particolare – si legge nell’avviso n.24291 – sono previste “dal mattino di domani, venerdì 18 ottobre 2024, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori centro-occidentali” Da segnalare velature in transito sul canale di Sicilia che potrebbero interessare l’isola di Pantelleria e lambire il tratto di costa trapanese affacciato a questo mare e il litorale agrigentino. Venti deboli con scirocco in intensificazione dalla sera a partire dal canale di Sicilia. Temperature in lieve aumento. Secondo i professionisti del settore: “Possibile peggioramento del tempo con annuvolamenti a tratti compatti e piogge o rovesci sparsi. Temperature in lieve aumento, ma in calo da venerdì“.

Venerdì 18 ottobre

infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; su litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 3800 metri. Basso Tirreno e Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Sabato 19 ottobre

un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con acquazzoni o temporali in attenuazione nel corso della serata. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nuvoloso ma senza fenomeni in serata. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 3400 metri. Basso Tirreno mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.