Il trasporto pubblico non di linea è da sempre un tema caldo per le grandi città, e Palermo non fa eccezione. Recentemente, l’attenzione si è concentrata sul servizio taxi operante presso l’Aeroporto di Palermo, un nodo cruciale per il turismo e l’economia della città.

Incontro con i vertici dell’aeroporto e nuove misure

“Nei giorni scorsi abbiamo incontrato i vertici della società che gestisce l’Aeroporto di Palermo per discutere in merito al servizio taxi attivo presso lo scalo – dicono in una nota congiunta, gli assessori Giuliano Forzinetti e Dario Falzone – Abbiamo affrontato le criticità e le diverse contromisure che verranno adottate nei prossimi giorni, dall’implementazione del sistema di videosorveglianza in modo da consentire la lettura delle targhe dei veicoli adibiti al servizio taxi, fino ad una diversa gestione dei pagamenti e delle contrattazioni del servizio attraverso biglietterie fisiche”.

Nuove licenze e stalli sosta

Giuliano Forzinetti e Dario Falzone hanno anche fatto sapere di aver ultimato la delibera per la concessione di nuovi stalli sosta taxi, e approfondito il tema inerente al bando per ulteriori licenze taxi ed NCC per il Comune di Palermo. “Infatti nonostante l’aggiornamento della piattaforma del SUAP ed il recepimento del D.L. Asset per il miglioramento del servizio attraverso l’istituto della doppia guida, ad oggi non abbiamo registrato adesioni, nonostante le rassicurazioni da parte delle associazioni di categoria, avvenute a margine delle riunioni avvenute nei mesi scorsi. Alla luce di questo mancato riscontro riteniamo che la concessione di nuove licenze possa essere una soluzione nel rispetto della vigente normativa nazionale al pari di quanto già effettuato in altre città”.

L’impegno dell’amministrazione

“Dobbiamo offrire un servizio di qualità ai nostri cittadini – dicono i due assessori della giunta Lagalla – e ognuno deve fare la sua parte, pubblica amministrazione da un lato, e operatori economici dall’altro”.