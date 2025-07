Gli agenti della Squadra Mobile, hanno eseguito un’ordinanza del gip di Palermo nei confronti di quattro palermitani due sono stati portati in carcere: A.D. di 40 anni e L.P. di 44 anni e due agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico F.M. di 30 anni, e M.B. di 40 anni.

Sono indagati a vario titolo in concorso di sequestro di persona a scopo di estorsione, estorsione aggravata ed atti persecutori in pregiudizio di un imprenditore palermitano.

Per ottenere dei soldi da una vittima lo hanno sequestrato e minacciato di gettarlo in una botola in un casale di campana fuori Palermo. Sono stati ricostruiti i pestaggi e le minacce commessi dagli indagati nei confronti dell’imprenditore, i cui movimenti venivano anche monitorati dagli stessi con l’installazione di un localizzatore sul suo ciclomotore.