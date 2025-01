I carabinieri della compagnia Palermo San Lorenzo hanno denunciato in stato di libertà 7 ragazzi, uno dei quali ancora minorenne, gli altri invece di età compresa tra i 18 e il 23 anni, tutti palermitani e sospettati di essere alcuni dei protagonisti di una violenta rissa verificatasi in un locale notturno, il primo dicembre pressi della discoteca Shazam in via Ammiraglio Rizzo a Palermo.

Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di Falde ascoltando i testimoni e acquisendo le immagini riprese dalle telecamere presenti nella zona, i sette sarebbero alcuni dei presunti responsabili della rissa che ha coinvolto una trentina di ragazzi. La violenta lite sarebbe scoppiata dopo che una ballerina della discoteca era stata sessualmente molestata.

Gli addetti alla sicurezza che hanno cercato di riportare la calma sono stati aggrediti dagli indagati che hanno persino danneggiato diversi arredi del locale, strumenti per le luci, la consolle e altre attrezzature tecniche.

Le indagini dei carabinieri, non ancora concluse, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti, identificando questi primi sette giovani che sono stati denunciati alla procura per i reati di violenza sessuale, rissa, lesioni personali, invasione di terreno e danneggiamento.