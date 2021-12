Ha commentato un’iniziativa del Comune

Usa i social nonostante la prescrizione che glielo vietasse e dai domiciliari finisce in carcere un uomo accusato di traffico di stupefacenti. Tra le prescrizioni c’era quella di non usare alcuna piattaforma social. L’uomo di 38 anni invece ha commentato un’iniziativa dell’amministrazione comunale. Gli agenti del commissariato Mondello, monitorando i social, hanno trovato i commenti dell’uomo nel Giornale di Capaci, attraverso il suo profilo social, a margine della notizia di un evento mondano previsto nella zona di Isola delle Femmine.

“Tentativo di condizionare”

Per i magistrati le dichiarazioni rappresentano il suo tentativo, come si legge nell’ordinanza, “di rivendicare una funzione di controllo del territorio per il tramite dei social media, probabilmente in vista di una più tranquilla e agevole estrinsecazione delle attività criminali in quei territori ed il tentativo di condizionare attraverso i social le coscienze e le comuni opinioni in ambito locale”. L’uomo è stato portato in carcere.