La procura dispone riesumazione della salma di una donna di Trabia deceduta a gennaio all’ospedale Cimino di Termini Imerese.

Il pm Elvira Cuti ha disposto l’autopsia, previa riesumazione della salma, di un’anziana donna di Trabia deceduta presso il pronto soccorso lo scorso mese di gennaio. I familiari , rappresentati dall’avvocato Francesco Paolo Sanfilippo, hanno presentando denuncia raccontando che la loro congiunta era arrivata nel primo pomeriggio presso il pronto soccorso termitano in piena crisi emorragica e quindi necessitava di impellenti cure e trasfusioni di sangue che purtroppo non le venivano erogate.

Secondo la denuncia dei familiari la donna sarebbe stata dapprima lasciata all’interno dell’ambulanza per alcune ore senza ricevere alcuna assistenza e dopo, una volta trasportata all’interno del nosocomio, sarebbe stata di nuovo lasciata in corsia ad attendere per diverse ore senza ricevere nessuna forma di cura.

A nulla sarebbero valse le richieste dei familiari che, resisi conto della gravità della situazione, imploravano aiuto ai medici. Purtroppo la donna decedeva nella tarda serata. La procura ha iscritto due medici nel registro degli indagati per il reato di omicidio colposo e accogliendo l’istanza del difensore dei familiari ha disposto l’autopsia della donna che verrà eseguita giorno 21 agosto.