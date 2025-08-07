Lutto cittadino a Capaci

La comunità di Capaci si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di Simona Cinà, la giovane pallavolista ventenne trovata morta nella piscina di una villa a Bagheria, dove si trovava per partecipare a una festa di laurea con amici.

I funerali si terranno domani, venerdì 8 agosto alle 12:30, nella Chiesa Madre Capaci, dove familiari, amici, compagni di squadra, e tutta la cittadinanza si riuniranno per un ultimo commosso saluto.

L’intera comunità è sconvolta da quanto accaduto. Simona era una ragazza amata e stimata, solare, appassionata di sport e da poco rientrata da un’esperienza di studio all’estero. Il mondo della pallavolo locale ha espresso profondo cordoglio, ricordandola come una giovane determinata, dolce e generosa, che si dedicava con entusiasmo anche all’insegnamento ai più piccoli.

Resta il dolore per una vita spezzata troppo presto, nel pieno dei sogni e dei progetti.

Domani lutto cittadino a Capaci

Il sindaco Pietro Puccio ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, venerdì 8 agosto, in occasione dei funerali di Simona Cinà, la giovane di Capaci morta in piscina durante una festa di laurea a Bagheria.

“Ci stringiamo attorno alla famiglia di Simona con affetto e commozione – ha dichiarato il sindaco Pietro Puccio – e invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare con rispetto e silenzio a questo momento di profonda tristezza”.

Durante le ore del lutto cittadino, dalle 12 alle 14, saranno sospese le attività ludiche e ricreative pubbliche, e gli esercenti sono invitati ad abbassare le saracinesche in segno di partecipazione.